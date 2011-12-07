Чем опасна анемия?

Врач-гематолог-терапевт высшей категории Эльмира Ахунова отвечает на вопросы читателей «КВ» о том, что такое анемия и как с ней жить.- Эльмира Эльфаковна, что такое анемия и как часто встречается это заболевание?- Анемия или анемический синдром - наиболее часто встречающаяся патология системы крови. Для нее характерно снижение концентрации гемоглобина или эритроцитов в единице объема крови. По данным Всемирной организации здравоохранения, от 20 до 40 процентов населения мира страдают анемией в той или иной степени тяжести. Причем частота встречаемости данной патологии зависит от пола, возраста человека и уровня экономического развития страны в целом.- Какие симптомы у анемии?- Анемия часто лежит в основе таких симптомов, как слабость, недомогание, быстрая утомляемость, головная боль, снижение памяти и головокружение.- Правда ли, что развитие этого заболевания у пожилых людей вызывает ухудшение физической и мозговой активности?- Действительно, и у пожилых, и у молодых людей развитие анемии вызывает ухудшение самочувствия, работоспособности, концентрации внимания, снижение памяти. Но самое важное - это обострение на фоне анемии хронических заболеваний: стенокардии, хронической сердечной недостаточности, заболеваний ЖКТ, а также снижение эффективности регулярно принимаемых препаратов. Это может привести к снижению продолжительности и качества жизни.- Из-за чего же в организме снижается уровень гемоглобина?- Причины снижения уровня гемоглобина крови могут быть разные: недостаточное поступление или нарушение всасывания железа; недостаток витаминов группы В (фолиевая кислота, В12 (цианкобаламин), генетически обусловленное нарушение синтеза гемоглобина, а также повышенное разрушение эритроцитов или снижение образования эритроцитов в костном мозге.- Есть ли особенности в причинах развития анемии у людей пожилого возраста?- У пожилых людей может развиться и дефицит железа, и дефицит витамина В12, реже дефицит фолиевой кислоты. Железодефицитная анемия (ЖДА) в целом встречается чаще. Это 80 процентов всех анемий. Дефицит витамина В12 чаще встречается у людей старше 65 лет, для молодых людей он не характерен. Стоит отметить, что ЖДА подвержены люди независимо от возраста: от младенчества до глубокой старости.- Кто больше всего подвержен анемическому синдрому?- В зоне риска по развитию ЖДА находятся женщины детородного возраста с привычными обильными цикличными кровотечениями, аномальными нецикличными кровотечениями, рецидивирующими носовыми кровотечениями; женщины, в акушерском анамнезе которых несколько родов с малым временным разрывом и длительным периодом грудного вскармливания; лица, придерживающиеся вегетарианской диеты или соблюдающие строгие религиозные посты, а также лица с заболеваниями ротовой полости и ЖКТ - пародонтоз, язвенная болезнь желудка, заболеваниями кишечника - болезнь Крона, НЯК, глистная инвазия, геморрой, с заболеваниями почек. Еще в этой группе лица, подвергающиеся профессиональной вредности (работа с химикатами, ионизирующим излучением и так далее).- С помощью каких обследований можно выявить анемию?- Диагностика характера анемии, необходимая для начала адекватной терапии, в 90 процентах случаев требует обычных рутинных методов исследования. Это общий анализ и биохимический анализ крови, включающий в себя определение уровня ферритина, трансферрина, общей и латентной железосвязывающей способности, а также тщательный сбор анамнеза, осмотр пациента и аналитический подход к полученной информации. Однако необходимо помнить, что снижение гемоглобина, в особенности у мужчин, вне зависимости от возраста может быть первым симптомом опухолевых заболеваний и заслуживает особого внимания.- Что включает в себя лечение анемии?- Необходимо отметить, что безопасное и результативное лечение анемии возможно только при постановке правильного диагноза и определении причин ее развития. Недопустимо самостоятельное назначение препаратов железа, витамина В12 или их сочетания без назначения врача. Самолечение в данном случае приводит к изменению картины крови и костного мозга, значительно снижает значимость диагностических тестов, что делает своевременную постановку правильного диагноза невозможной.- Каковы меры профилактики?- Профилактика при анемии - это ежегодная диспансеризация с контролем общего анализа крови, наблюдение больного терапевтом и узкими специалистами (у каждого он свой в зависимости от имеющихся хронических заболеваний) и обращение к гематологу для выяснения причин анемии и своевременного адекватного лечения.