Синдром Рейно: когда от холода немеют пальцы

Об этом коварном заболевании мы беседуем с ревматологом ЛДЦ «Казанская клиника» Гульназ Фаритовной Мингалеевой.- Что это за болезнь и насколько она опасна?- Синдром Рейно (СР) проявляется эпизодами преходящей дигитальной (в пальцах) ишемии вследствие спазма дигитальных артерий, артериол и кожных артериовенозных шунтов, вызванного холодом, эмоциональным стрессом. Их называют атаками Рейно.Первичный СР или болезнь Рейно составляет 80 - 90 процентов всех случаев СР. Вторичный СР часто ассоциируется с системной склеродермией, системной красной волчанкой, другими заболеваниями соединительной ткани, гематологическими нарушениями и приемом некоторых лекарств.- Кто чаще болеет?- Среди больных СР преобладают женщины. Первичный СР чаще развивается с 14 лет до 40 лет (после 40 лет редко), вторичный СР - после 30 лет. Данное заболевание в 20 - 30 процентах встречается у родственников первой линии.- Как проявляется заболевание?- Клинически СР проявляется последовательным изменением окраски кожи пальцев. Это так называемый трехфазный цикл СР: бледная окраска (ухудшение кровотока), синяя (восстановление притока крови, насыщенной углекислым газом), красная (восстановление циркуляции крови, богатой кислородом). Классические трехфазные атаки Рейно отмечаются только у 15 процентов больных. В 85 процентах случаев наблюдаются двухфазные изменения окраски. Значительная часть больных жалуется на онемение, покалывание, боль во время атаки Рейно.При синдроме Рейно наиболее часто изменение окраски наблюдается на пальцах кистей. Начинается на одном пальце, в дальнейшем распространяется на другие пальцы и становится симметричным на обеих кистях. Чаще вовлекаются II - IV пальцы кистей, большой палец обычно остается нетронутым.Изменение окраски кожи может отмечаться и на других участках: ушных раковинах, на кончике носа, на лице, над коленями.Во время атак Рейно возможно появление сетчатого ливедо (кожа мраморной окраски) на конечностях, которое проходит после завершения вазоспазма.В редких случаях отмечается поражение языка, что проявляется его онемением и преходящим нарушением речи (становится невнятной, смазанной).Приступ обычно длится 15 - 20 минут и завершается быстрым восстановлением кровотока, о чем свидетельствует интенсивно розовая окраска кожи. Частота и продолжительность эпизодов вазоспазма могут варьироваться как у разных больных, так и у одних и тех же пациентов в разное время года (зимой более интенсивные, чем летом).- Как понять, человек просто замерз или у него атака Рейно? - Диагноз СР считается возможным при положительном ответе на следующие три вопроса:1. Отмечается ли необычная чувствительность пальцев к холоду?2. Изменяется ли цвет пальцев под воздействием холода?3. Становятся ли они белыми и/или синеватыми?Если ответы на 2 и 3-й вопросы отрицательные, диагноз СР исключается.- Какие рекомендации можно дать больным СР?- Всем больным как с первичным, так и со вторичным синдромом Рейно надо исключить охлаждение, курение, контакт с химическими и другими факторами, провоцирующими вазоспазм, в быту и на производстве. Следует избегать стрессовых ситуаций, резкой смены температуры, сохранять тепло всего тела и особенно кистей и стоп (носить теплую одежду, головной убор, варежки вместо перчаток, термобелье).Важно помнить, что СР долгое время может быть единственным симптомом, предшествуя развитию других клинических признаков системного заболевания соединительной ткани, поэтому необходимо вовремя обратиться к врачу.