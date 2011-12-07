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В Татарстане выявили 46 новых случае COVID-19

В больницы республики с коронавирусом госпитализировали 19 человек.

В Татарстане зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19, большая часть из них контактная — 43 случая. При этом три случая являются завозными, сообщает пресс-службы Минздрава РТ. 

Больше всего заболевших в Казани — 22 случая. На втором месте по числу заразившихся Набережные Челны, там выявлено 8 случаев заболеваний. Замыкает тройку по количеству заразившихся Тукаевский район РТ, где подтвердилось 5 случаев. 

В Лаишевском районе республики выявили 3 случая заболевания коронавирусом, в Елабужском — 2 случая. В Актанышском, Алексеевском, Бугульминском, Менделеевском, Нижнекамском и Тюлячинском районах Татарстана — по одному заразившемуся COVID-19 человеку. 

За сутки в больницу с коронавирусом попало 19 человек, лечение на дому проходят 27 заболевших. 

Всего в Татарстане зарегистрировано 25 123 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 22 054 человек, в том числе 40 за минувшие сутки. 

Вакцину против новой коронавирусной инфекции в республике сделали 966 676 человек, из них 804 069 получили вторую прививку.

КВ
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