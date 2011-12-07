Новые технологии в стоматологии доступны каждому

В медицине в целом и в стоматологии в особенности активно внедряются инновационные технологии, повышающие качество лечения и уровень обслуживания в клиниках. В Киеве как пример клиники, в которой успешно применяют новейшие разработки, можно привести сеть Стоматология Осокорки Люмидент. Если условно разделить все новшества на несколько направлений, то можно выделить такие:

· борьба с болью;

· достижение эстетики;

· уход от съемного протезирования.

Борьба с болью

Многие помнят о том, что лечение зубов всегда сопровождалось стрессом и сильной болью, которую приходилось терпеть. И сейчас, хотя уже врачи повсеместно используют современные способы анестезии, страх перед стоматологическим кабинетом остается.

Как решается проблема?

Во-первых, любая манипуляция, которая гипотетически может сопровождаться болью, обязательно предваряется адекватным обезболиванием. Оно может быть как поверхностным, когда достаточно лишь нанести на слизистую оболочку гель с анестетиком, так и инъекционным, для его выполнения используют специальные тончайшие иголки. Важный момент – стоматолог должен в совершенстве знать, где проходят нервные окончания, которые нужно отключить от чувствительности. В этом вопросе имеет первоочередное значение квалификация врача, именно поэтому стоматология на Осокорках принимает в штат опытных, доказавших свой профессионализм врачей.

Во-вторых, разработаны эффективные системы премедикации, когда еще до времени приема человек принимает рекомендованные ему лекарства для снижения чувствительности и беспокойства.

В-третьих, в современных стоматологических клиниках предлагают и такой метод обезболивания, как «медицинский сон», в него вводят пациента под контролем анестезиолога. В то время, когда человек находится в полусне и не чувствует боли, команда врачей может выполнить все нужные манипуляции – лечение, удаление зубов и т. д.

Достижение эстетики

Так как пациенты обращаются за помощью в надежде, что их зубы будут выглядеть так же, как до болезни, а может быть, и лучше, в стоматологии стали использовать различные материалы и методики, позволяющие добиться нужного эффекта. Композиционные пломбировочные материалы, особенно светоотверждаемые – один из ответов на вопрос. Кроме того, нашло распространение и мини-протезирование, когда на поврежденные коронки фиксируют виниры или люминиры – они покрывают лишь вестибулярную часть зуба и скрывают все дефекты.

Уход от съемного протезирования

Для большинства людей, у которых были удалены зубы, необходимость носить съемные протезы, даже очень хорошо изготовленные, была настоящей пыткой. Сложно не только научиться с ними пережевывать пищу и разговаривать, но и просто жить с инородным телом во рту. Если была хоть малейшая возможность сделать несъемные протезы, ортопеды обязательно ею пользовались.

Сейчас же задача облегчилась благодаря имплантации зубов. Эта операция оказалась более эффективной, так как позволяла людям даже с полной адентией вернуть утраченное качество жизни и поставить несъемные мостовидные протезы с опорами на имплантах.

В клинике Люмидент – стоматология Осокорки – проводят такие операции, многие пациенты уже прошли курс лечения и с удовольствием пользуются протезами – для посторонних людей даже незаметно, что зубы у человека искусственные.

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