В Татарстане коронавирус был выявлен у 57 человек за сутки. Среди всех случаев один — завозной, остальные 57 — контактные.

Всего госпитализация понадобилась 20 человекам, а 37 человек отправились на домашнее лечение.

География новых заболеваний выглядит так: Казань — 23; Набережные Челны — 7; Азнакаевский — 4; Актанышский — 2; Альметьевский — 4; Высокогорский — 3; Елабужский — 2; Заинский — 1; Зеленодольский — 1; Лаишевский — 1; Лениногорский — 3; Менделеевский — 1; Мензелинский — 1; Нурлатский — 1; Пестречинский — 1; Спасский — 1; Тукаевский — 1.

Всего на сегодняшний день зафиксировано 26 698 случаев COVID-19, из которых 23 059 человек полностью выздоровело, в том числе 36 человек за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 071 796 человек (прирост — 2 853), из них 933 654 получили вторую прививку.



