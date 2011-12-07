За май в РКБ попали 35 участников ДТП с электросамокатами, 10 из них прооперировали

В РКБ только за май попали 35 человек, которые получили травмы в ДТП с электросамокатами. 10 из них были прооперированы, причем два человека из их числа в возрасте 35-40 лет получили перелом шейки бедренной кости. Об этом рассказал заведующий травматологическим отделением № 1 Республиканской клинической больницы (РКБ) Гамиль Гарифуллов.

Травмы, по словам медика, различны: есть мелкие, есть переломы и в том числе черепно-мозговые травмы.

«В состоянии алкогольного опьянения были пациенты — порядка 3-4 — которых мы прооперировали и они уже выписаны домой», — отметил врач.

Он также рассказал, что из этих 35 пациентов около половины были в возрасте старше 35 лет, а оставшиеся — это молодежь в возрасте 18-19 лет.

«Я, например, считаю, что должны быть выделены специальные дорожки, по которым во всех европейских странах ездят люди на велосипедах, самокатах. Должны быть средства защиты — налокотники, шлем и наколенники, чтобы травм было меньше или хотя бы были незначительные, не приводящие к инвалидизации и к оперативному лечению. И, наверное, нужен инструктаж как с самокатом обращаться, на какой скорости ездить, как правильно им управлять. Даже по своему опыту могу сказать, что прогуливаясь по парку Горького или по улице Абжалилова действительно с маленьким ребенком стало опасно. Потому что ты боишься, что самокат может сбить тебя и ребенка, и еще боишься за того предполагаемого пациента, который едет на самокате и неуверенно им управляет», — сказал Гарифуллов.

Медик также поделился, что сейчас он со своей семьей старается обходить улицы где ездят люди на электросамокатах. По его словам, с начала теплого сезона почти не было тех, кто получил травмы при падении со скейтборда и были единичные случае травмирования велосипедистов. Но как только началась теплая погода и люди стали гулять — выросло количество пациентов которые травмировались именно в ДТП с электросамокатами.