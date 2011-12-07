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На Сабантуе в казанском посёлке Мирный будет работать пункт вакцинации

В Роспотребнадзоре рекомендовали не посещать Сабантуй непривитым горожанам, пожилым и беременным, а также тем, кто плохо переносит жару.

На площадке Сабантуя в Берёзовой роще казанского посёлка Мирный откроют пункт вакцинации. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Приглашаю совместить приятное с полезным», — отметил Жаворонков.

В Роспотребнадзоре рекомендовали не посещать Сабантуй непривитым горожанам, пожилым и беременным, а также тем, кто плохо переносит жару. По словам замглавы татарстанского Роспотребнадзора, до места празднования и обратно им придётся добираться в полном людей транспорте. Поэтому Любовь Авдонина напомнила о масках.

«Для вируса эта температура некомфортная, поэтому риск его массового распространения есть, но не столь критичный. Больше на этом мероприятии мы опасаемся кишечных инфекций», — сказал она.

КВ
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