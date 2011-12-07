Роспотребнадзор: В Татарстане 16 человек заразились индийским штаммом ковида

Индийским штаммом коронавируса Covid-19 заразились 16 татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани — 13 человек. В Верхнем Услоне, Лаишеве и Пестрецах были выявлены по одному случаю.

По информации на 25 июня, в республике также выявлено 32 случая заражения британским штаммом. Также в Казани сосредоточено наибольшее число заболевших — 25 человек в Казани, два человека с британским штаммом в Верхнем Услоне, по одному — в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Спасском и Высокогорском районах.

Ранее профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов, который работал над вакциной от коронавируса, в интервью «Казанским ведомостям» рассказал о последствиях мутации коронавируса и опасности медленной вакцинации.