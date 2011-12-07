В Казани из-за жары закроют пункты вакцинации на некоторых станциях метро

Пункты вакцинации на некоторых станциях казанского метро могут быть закрыты. Причина — аномальная жара. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

«Мы вынуждены сегодня из-за той жары, которая складывается в Казани, в республике с части станций уводить скорую медицинскую помощь (речь идёт о пунктах вакцинации — прим. Ред.), и просим к этому отнестись с пониманием. Мы можем делать это только тогда, когда абсолютно уверены, что правильно соблюдаем холодовую цепочку», — отметил Жаворонков.

Холодовая цепь — это система, которая обеспечивает необходимые условия хранения и транспортировки препаратов прививки до вакцинируемого. Замминистра отметил, что из-за жары в метро трудно соблюдать все условия: приходится постоянно обновлять хладоагенты в морозильниках, да и сами медики работают в не самых благоприятных с точки зрения вакцинации условиях.

«Мы будем смотреть на интерес населения к вакцинации на тех или иных станциях метро. Там, где население не будет проявлять активности, я прошу меня понять, — мы оттуда будем уводить машины», — сообщил Владимир Жаворонков.