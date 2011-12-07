Когда ношение контактных линз опасно для глаз

Специалисты связывают это со снижением внимания к своему зрению из-за нехватки времени, использованием советов из интернета. Молодежь все чаще ориентируется на мнение блогеров, а не на рекомендации медиков.

Что на самом деле является причиной неприятных ощущений при использовании линз и как их избежать?

— Все осложнения делятся на несколько групп: воспалительно-инфекционные заболевания, токсико-аллергическая реакция, гипоксическая реакция роговицы и механическое ее повреждение из-за контактной линзы, — просвещает Ленара Ханифатуллина, врач-офтальмолог ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ им. профессора Е. В. Адамюка».

— Причина — элементарное несоблюдение правил гигиены и режима ношения, когда вместо положенных по инструкции полутора-двух недель используют линзы до полутора месяцев и дольше.

По словам доктора, на линзе со временем могут формироваться отложения, которые способствуют механическому повреждению структур глаза (в частности, роговицы) и аллергическому воспалению.

— К сожалению, мы часто сталкиваемся с безответственным отношением пациентов к процессу использования линз, — констатирует Ленара Хабировна. — Все-таки нужно помнить, что речь идет об изделии медицинского назначения, у которого есть определенные параметры. Их нужно соотнести с состоянием роговицы у конкретного человека. Поэтому подобрать оптимальный вариант может только врач-офтальмолог либо оптометрист — специалист в области офтальмологии. Но никак не соседи и друзья, как это иногда бывает.

Не стоит забывать, что при всех плюсах у линз есть и определенные противопоказания. Это и воспалительные заболевания глаза, и выраженная сухость глазной поверхности. Не рекомендуется их носить и тем, чья работа связана с задымленными условиями.

Наиболее безопасными для здоровья глаз считаются однодневные контактные линзы. Утром надел, вечером снял и выбросил. А в целом у линз много преимуществ, в том числе перед очками. Если соблюдать предписанные специалистом рекомендации, проблем возникнуть не должно. Также не стоит забывать о необходимости раз в полгода проверять зрение на предмет соответствия выбранным линзам и отсутствия осложнений. Если человек обращается к врачу реже, риск осложнений увеличивается.