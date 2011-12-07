В Татарстане за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зафиксировано 45 новых случаев заражения COVID-19, большая часть из них контактные — 41 случай. При этом 4 случая являются завозными. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Среди городов Татарстана первое место по числу заболевших занимает Казань, там выявили 28 случаев заболеваний. На втором месте Набережные Челны, где COVID-19 заразились 6 человек. Замыкает тройку по числу заболевших коронавирусом Зеленодольский район РТ, там подтверждено 4 случая.

В Балтасинском районе Татарстана коронавирусом заболело 2 человека. В Арском, Атнинском, Верхнеуслонском, Кукморском и Пестречинском районах РТ выявлено по одному случаю заболевания.

В больницу c коронавирусом попало 16 человек, 29 получают лечение на дому.

Всего на сегодняшний день в республике COVID-19 болеют 25 168 человек. За весь период выздоровело 22 107 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.

Вакцину против новой коронавирусной инфекции сделали 973 126 человек (прирост за сутки — 6 450), из них 805 698 получили вторую прививку.