Чтобы праздник не закончился в токсикологическом отделении

Об этом на пресс-конференции, посвященной безопасному употреблению алкоголя в праздничные дни, сообщила главный внештатный токсиколог Минздрава РТ, завотделением токсикологии городской клинической больницы №7 Алия Насибуллина.Несмотря на то что в последнее время среди россиян отмечается снижение количества употребления алкоголя, отравление этанолом и спиртными напитками по-прежнему остается на первом месте среди причин госпитализации в отделение токсикологии. На втором - отравление медикаментами и другими веществами. Впереди длинные новогодние каникулы. Чтобы за праздничным столом не нанести ущерб здоровью, врачи советуют воздержаться от употребления сладких спиртных напитков - для организма они опаснее. «Самое главное - ограничить употребление спиртного и не пить сладкое спиртное, это ведет к более тяжелым последствиям», - отметил замглавврача Республиканского наркологического диспансера Сергей Басанов. По его словам, особенно алкоголь опасен для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта. Алкоголь - это токсин, который действует на все органы. Наш организм воспринимает его как яд. Степеней интоксикации организма алкоголем несколько. Первая стадия - похмелье. Во время первой стадии, то есть после однократного употребления алкоголя, следует принять контрастный душ, а потом прогуляться на свежем воздухе, и неприятные последствия уйдут, советуют медики. А поскольку внутренняя нейтральная среда организма при попадании в него алкоголя переходит в кислую, необходимо пить насыщенную щелочную минеральную воду. Но если человек употреблял спиртное в течение всех новогодних праздников и у него запой, ему нужна помощь специалиста-нарколога. Если человек после употребления алкоголя потерял сознание, нужно вызвать скорую помощь, которая доставит больного в токсикологическое отделение. В таком состоянии у человека может начаться неукротимая рвота, а это чревато тем, что рвотные массы попадут в дыхательные пути. Врачи проведут необходимые процедуры, чтобы вывести человека из опасного состояния. Кстати, из-за тяжелого отравления алкоголем человек может впасть в кому, чаще всего в таком состоянии госпитализируют мужчин старше 35 лет.На сегодняшний день стандартной схемы, «как правильно пить», нет. Как подчеркнул нарколог, организм у всех разный, поэтому у каждого должна быть своя культура питья. Главное - уметь контролировать себя и не злоупотреблять алкоголем. Не стоит просиживать за столом все праздничные дни. Казанцам предлагают обширную новогоднюю программу развлечений. Можно сходить с детьми на елку, на каток, покататься в лесу на лыжах, поучаствовать к квестах, посетить выставки и концерты. Главные советы токсиколога и нарколога: - пить алкоголь на сытый желудок и обязательно закусывать - во время еды происходит нейтрализация токсинов;- не употреблять газированные спиртные напитки - они увеличивают скорость опьянения, благодаря им человек теряет над собой контроль быстрее;- небезопасно употреблять алкоголь на улице - на морозе у человека расширяются сосуды, он не замечает, что замерзает, помимо этого может уснуть на улице и получить обморожение.