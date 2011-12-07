Как попасть к бесплатному психологу?

- Наш опыт доказывает, возможно. В прошлом году на базе нашего фонда мы организовали бесплатные юридические консультации. Их посетили свыше 100 человек, которые упоминали о необходимости консультации психолога.- Чем вы руководствовались, открывая кабинет бесплатного психолога? - Ежедневно мы сталкиваемся с массой стрессогенных факторов: проблемы с учебой, на работе, в личной жизни, сложности с воспитанием детей, конфликты, смерть близких, тяжелые заболевания… Но если раньше посещение психолога воспринималось обществом как что-то постыдное, теперь, к счастью, ситуация меняется. Однако не каждый имеет возможность оплатить услуги психолога. В случае с социально незащищенными группами населения ситуация особенно острая - во многих случаях психологическая помощь им требуется экстренно, она жизненно необходима, но денег у людей нет.- Незащищенные группы населения - это кто? - Малоимущие, многодетные, неполные семьи, безработные, люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды разных категорий, пенсионеры, а также подростки с девиантным поведением, склонные к суициду, дети, бездомные, освободившиеся из мест лишения свободы… Но чаще всего к нам обращаются многодетные матери, мамы детей-инвалидов, пенсионеры. Общение с психологом помогает им избавиться от острых отрицательных переживаний, преодолевать затяжной стресс, изменить модели поведения. Все консультации бесплатные и анонимные (без регистрации данных обратившихся).- Бесплатная консультация - без подвоха?- Подвохов нет, все, что делает наш фонд, делает бесплатно. Мы работаем с 2009 года. За это время благодаря пожертвованиям от людей и организаций реализовали множество социальных проектов и помогли тысячам людей с различными проблемами. С прошлого года нас поддержала и администрация города, предоставив в безвозмездное пользование три помещения под один из наших проектов - благотворительный склад «Хорошие руки».Всегда будут те, кому нужна помощь, и те, кому несложно и даже приятно ее оказать. Наша задача как НКО - организовать взаимодействие этих двух сторон и мотивировать общество заниматься благотворительностью осознанно. Как показывает практика, эффективность соцпроектов высока только в том случае, если это не временная акция, а системная работа.- Записаться к вашему психологу может абсолютно любой человек?- Записаться на прием может любой нуждающийся в психологической помощи. Если желающих получить консультацию окажется больше, чем наши возможности, право на первоочередной прием будет отдано все тем же социально незащищенным группам населения. - Нужна ли предварительная подготовка или настрой перед консультацией?- Предварительной подготовки не требуется, но настрой действительно нужен. Нужно огромное желание самого человека поработать над собой. Ведь ни один специалист, бесплатно или за большие деньги, не сможет помочь, если человек сам не хочет изменений.