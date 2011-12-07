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В Татарстане зафиксированы 36 новых случаев COVID-19 за сутки.

Госпитализировано 15 человек, получат лечение на дому – 21 человек.

В Татарстане зафиксировано 36 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, из которых 35 – контактные случаи, и один – завозной.

География новых случаев выглядит так: Казань – 15 человек, Набережные Челны – 15, Бугульминский район – 2 человека, Верхнеуслонский – 1, Высокогорский – 1, Мензелинский – 1, Тукаевский – 1 человек.

По состоянию на 26 июня всего в Татарстане зарегистрировано 22 286 случаев заражения инфекцией.

Выздоровело за весь период 20 069 человек, в том числе 58 за минувшие сутки.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

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