В Татарстан поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Напомним, ранее в республику прибыли партии «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Препарат первой вакцины был доставлен в республику в объеме 57 000 доз. Недавно же в регион пришла поставка в размере 13 500 доз вакцины «Спутник Лайт». В данный момент идет перераспределение препарата по медучереждениям.

«Вакцина „Спутник Лайт“ в первую очередь предназначена для переболевших через 6 месяцев после перенесения заболевания», — отметили в ведомстве.

Напомним, на сегодняшний день вакцинацию прошли 773 235 жителей республики, из них вторую дозу получили 554 236 человек.