А вы от гриппа прививку сделали и собираетесь ли вакцинироваться от ковида?

Рузалина Гарифовна, 74 года:

- Я каждый год делаю прививку от гриппа. Как только услышу, что начали прививать, сразу бегу в поликлинику. От коронавируса тоже надо бы привиться, но пока еще сомневаюсь, думаю. Скорее всего, тоже сделаю, уж очень не хочется болеть.

Оксана, 48 лет:

- Работаю кассиром, за целый день через меня проходит много покупателей, поэтому от гриппа привилась и от коронавируса тоже привьюсь обязательно. По телевизору сказали, что вакцина хорошая.

Карим, 63 года:

- Прививаться не стал от гриппа. И от коронавируса тоже не буду. Я вообще боюсь уколов.

Алексей, 43 года:

- Работаю в медицине, поэтому привился от гриппа. От коронавируса тоже буду прививаться, так как контактирую с больными людьми. Надо себя защищать от инфекций. Супруга и дети тоже сделали прививку от гриппа.

Гузель, 59 лет:

- Я уже переболела коронавирусной инфекцией. Поэтому прививаться от нее не буду. А вот от гриппа прививку сделала.

Матвей, 24 года:

- Не верю ни в какие прививки! Болею редко. А вот мои родители от гриппа привились. От коронавируса тоже собираются прививаться и меня тоже уговаривают. Но я сомневаюсь.

Айгуль, 34 года:

- В прошлом году тяжело болела пневмонией. Участковая врач порекомендовала обязательно привиться от гриппа. Я с врачами не привыкла спорить, последовала ее совету и сделала прививку. По поводу коронавирусной вакцины - тоже собираюсь сделать. Очень страшно заболеть этой инфекцией.

Василий, 56 лет:

- Не люблю прививки, опасаюсь их, если честно. Поэтому не привился от гриппа и от коронавируса не буду. Хотя понимаю, конечно, что они нужны.

Гульфия, 69 лет:

- У меня много хронических болезней, можно сказать «букет». Еще только вирусов мне не хватало! Привилась от гриппа и от коронавируса обязательно буду прививаться.

Сергей, 57 лет:

- В последний раз, когда делал прививку от гриппа, очень серьезно переболел этим самым гриппом. И вот уже 12 лет, как отказался от вакцинации. И ни разу после этого гриппом не болел. Что касается коронавируса, прививку сделаю. Но через год-полтора. Понаблюдаю, посмотрю на статистику, потом и приму решение.

Адель, 35 лет:

- У нас в семье скоро ожидается прибавление, супруга ждет ребенка. Поэтому, чтобы не заразиться самому и не заразить близких, прививку от гриппа сделал. От коронавирусной инфекции тоже планирую привиться.

Опрос провела Лариса ХАРИСОВА