Симптомы онкологии: чем может помочь участковый врач

ЦИФРЫ. По статистике в Татарстане состоят на учете 115912 человек с различными онкозаболеваниями. По их частоте лидирует рак кожи (его доля составляет 13,9% от всего числа заболевших), рак толстой кишки — 13,2%, рак молочной железы -12,2%. Далее в структуре заболеваний опухоли легких — 9,5%, женских половых органов — 9%, желудка — 6,3% и предстательной железы — 5,9%.

В этом году в республике продолжается реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение». В итоге в целом смертность от рака снизилась у нас на 5%. В то же время наблюдается рост заболеваемости на 1,2%, что говорит о хорошей выявляемости онкологических патологий благодаря новым технологиям и современной аппаратуре.

КАК ВЫЯВИТЬ. Хорошими тенденциями профилактики болезней становятся здоровый образ жизни татарстанцев, отказ от вредных привычек, физкультура и правильное питание. К таким модным привычкам должны относиться и своевременное обследование, прохождение диспансеризации и профилактического медосмотра. Еще очень важно прислушиваться и присматриваться к своему организму, вовремя подмечать возникшие в нем изменения. «Красные флаги» онкологии — это симптомы, сигнализирующие о том, что в организме что-то не так и существует угроза заболевания.

Важную роль в своевременном выявлении онкологического заболевания играют самоосмотр и самопальпация. Нужно сделать привычкой осмотр кожных покровов во время приема душа или переодевания. Причем при самоосмотре важно обращать внимание на волосистую часть головы, подошвы стоп, ногти, полость рта.

А самого пристального и серьезного внимания заслуживают родинки и бородавки. На коже или слизистых могут появиться новые образования, а в старых — измениться цвет, очертания или появиться их кровоточивость. Заметили подобные изменения? Бегом к врачу!

ПРИМЕР. Однажды ко мне на прием пришел пациент (назовем его Петр), которому был 51 год. В отпуске он отдыхал в Египте, где интенсивно загорал. По возвращении, спустя некоторое время, во время приема душа он заметил в области лопатки родинку. Она была странного черного цвета, с неровными краями и не болела. Этой родинки раньше у мужчины не было.

Петр сразу же обратился к врачу, еще не подозревая ничего плохого. Рассмотрев новообразование, я заподозрила у Петра меланому — рак кожи. Петр был срочно направлен к онкологу, диагноз подтвердился. Больной прошел полный курс лечения, следовал всем рекомендациям врачей-онкологов. На сегодняшний день болезнь отступила, Петр живет прежней жизнью, работает, занимается спортом, правда, загорать теперь остерегается. Благоприятный исход заболевания у пациента наступил в результате своевременного обращения к врачу и отчасти самоосмотра.

Самопальпация — метод самоосмотра, при котором пациент сам проводит ощупывание и осмотр своего тела. Это, конечно, не отменяет инструментальных исследований, но очень часто именно во время самопальпации пациент обнаруживает у себя уплотнения и образования, которых раньше не замечал. Много примеров, когда женщины находили новообразования молочных желез именно во время самостоятельной пальпации.

Грозным признаком неблагоприятного процесса в организме является кровь в различных выделениях. Она может присутствовать в мокроте, моче, стуле, выделениях из половых путей. Это грозный симптом, требующий срочного обращения к врачу.

Еще один из признаков онкозаболевания — похудение. Заметили, что одежда стала велика и болтается на вас? Не тяните, для начала посетите участкового врача! Длительное течение любого заболевания, неясность диагноза, неэффективность стандартной терапии — поводы задуматься, что в вашем организме неладно.

«Красными флагами» онкологии являются также слабость, потливость, длительный болевой синдром любой локализации, необъяснимое повышение температуры. Следует обратиться к врачу и при появлении затрудненного глотания и мочеиспускания, нарушениях стула. Осиплость голоса и длительный кашель тоже поводы пойти к врачу.

ГЛАВНОЕ. При возникновении каких-либо сомнений и подозрений нужно как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Начать нужно с участкового врача. В зависимости от жалоб и симптомов доктор назначит необходимые обследования: гастроскопию, ультразвуковое обследование внутренних органов, колоноскопию, маммографию, лабораторные и другие исследования. А при возникновении подозрения на онкологическое заболевание направит к врачу-онкологу. Сейчас в каждой поликлинике есть свой врач-онколог, оборудован кабинет приема онкобольных. Так что онкологическая помощь вполне доступна каждому пациенту. Врач-онколог оценивает проведенные обследования и при подтверждении онкологического диагноза направляет пациента в городской или республиканский онкодиспансер.

К сожалению, из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусной инфекцией сейчас многие стараются соблюдать самоизоляцию, ограничивают контакты, в том числе и посещение медицинских учреждений. В результате пациенты, состоящие на учете по онкологии, не доходят до онкологических кабинетов и не проходят регулярные обследования. Онкологи бьют тревогу по этому поводу. Ведь не диагностированное вовремя онкологическое заболевание может в дальнейшем привести к большим неприятностям со здоровьем. Врачи-онкологи призывают проходить регулярные обследования, а пациентам, имеющим онкологический диагноз, — регулярно осматриваться у онколога.

Особого внимания требует здоровье мужчин, которые так не любят ходить по врачам и лечиться. В последнее время увеличилось количество случаев рака предстательной железы. Поэтому, дорогие мужчины, будьте внимательны к своему здоровью: регулярно посещайте врача-уролога, проходите УЗИ предстательной железы и вовремя сдавайте анализ на PSA.

Только настороженное и внимательное отношение к своему здоровью, своевременное прохождение обследований позволят выявить и вылечить онкологическое заболевание на ранней стадии и предотвратить его прогрессирование.

Лариса ХАРИСОВА, врач-терапевт высшей категории