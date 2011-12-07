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Президент Татарстана вручил ключи от новых автомобилей для сельских больниц

В районы республики уехало 88 машин.

В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей для сельских больниц представителям медицинских учреждений, сообщает пресс-служба главы республики. В районы РТ уехало 88 машин: 53 LADA и 35 УАЗов.

«И медицинская база, и кадровый состав смогли достойно противостоять коронавирусной инфекции. Благодаря тем решениям, которые были оперативно приняты, вся система бизнеса, образовательные учреждения, объекты культуры и гостеприимства — все это работает. И все это благодаря тому, что мы способны организовать и оказать всю необходимую медицинскую помощь», — сказал Рустам Минниханов.

Новые автомобили были закуплены за счет средств федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ. Каждая больница получила по две машины.

КВ
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