Президент Татарстана вручил ключи от новых автомобилей для сельских больниц

В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей для сельских больниц представителям медицинских учреждений, сообщает пресс-служба главы республики. В районы РТ уехало 88 машин: 53 LADA и 35 УАЗов.

«И медицинская база, и кадровый состав смогли достойно противостоять коронавирусной инфекции. Благодаря тем решениям, которые были оперативно приняты, вся система бизнеса, образовательные учреждения, объекты культуры и гостеприимства — все это работает. И все это благодаря тому, что мы способны организовать и оказать всю необходимую медицинскую помощь», — сказал Рустам Минниханов.

Новые автомобили были закуплены за счет средств федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ. Каждая больница получила по две машины.