Майская угроза: как правильно извлечь клеща и куда его везти

Роза Алимова, врач по гигиеническому воспитанию ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» напомнила о традиционном и давно зарекомендовавшем себя алгоритме действий при укусе.

— Наиболее опасны клещи в период с апреля по сентябрь, пик активности приходится на май–июль. В основном, они находятся на земле, траве или кустах. Попав на тело, присасываются не сразу, до этого момента может пройти до нескольких часов. Неприятных последствий при укусе помогут избежать вовремя принятые меры, — уверена Роза Гумеровна. — Что нужно сделать? Аккуратно извлечь клеща, обработать место укуса антисептиком, затем обратиться в медицинское учреждение для проведения экстренной профилактики клещевого энцефалита и дальнейшего наблюдения. Это может быть поликлиника по месту жительства, районная санэпидстанция или районный травмпункт. Если удалить клеща самостоятельно не получается или есть страх сделать что-то не так, лучше обратиться в перечисленные организации сразу.

Несколько рекомендаций специалист дала тем, кто предпочтет справляться своими силами. Есть несколько способов удалить насекомое. Удобнее всего это сделать изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. Если под рукой нет ни того, ни другого, следует обхватить клеща пальцами как можно ближе к коже. Чуть потянуть клеща и вращать его вокруг свой оси. После удаления надо обязательно вымыть руки, ранку — обработать антисептиком.

Важный момент: при удалении не давить на тело паразита и постараться не разорвать его. Первый случай чреват выдавливанием содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. Разрыв опасен тем, что оставшаяся в коже часть кровососа может вызвать воспаление и нагноение. Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид черной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченным спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой.

Чего точно не следует делать, так это накладывать на присосавшегося клеща мазевые повязки или использовать масляные растворы. Масло может закупорить дыхательные отверстия насекомого, и он умрет, так и оставшись в коже. После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода, спиртом либо другим доступным антисептиком для кожи. Руки и инструмент после удаления клеща надо тщательно вымыть. Удаленного паразита следует поместить в небольшую, герметично закрывающуюся емкость и доставить на исследование на Сеченова, 13а (Казань).

Как пояснили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, лабораторное исследование клеща целесообразно проводить не позднее четырех суток после его снятия. Время проведения исследования обычно составляет 3 рабочих дня. В случае если клещ инфицирован вирусным энцефалитом, пострадавшему вводится человеческий противоклещевой иммуноглобулин. При положительных результатах по клещевому боррелиозу — назначается антибиотикотерапия.