Какие грибы противопоказаны гипертоникам?

В том, полезны ли грибы и кому лучше воздержаться от их употребления, «КВ» помогла разобраться врач-диетолог, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию и модификации образа жизни, организатор детокс-марафонов Айгуль Фазлыева.

Грибы полезны не всем

— Грибы — продукт не для ежедневного употребления. Подходят они далеко не всем, — поясняет специалист. — Во-первых, потому что имеют свойство накапливать соли тяжелых металлов. Организму будет непросто выводить эти вещества, и особенно тяжело придется печени. Большую нагрузку при употреблении грибов испытывает и желудочно-кишечный тракт, перевариваются они довольно долго. По этой причине не стоит их есть людям, страдающим панкреатитом, низкой кислотностью желудка. Еще один аспект связан с тем, что основным способом размножения грибов являются споры, на которые часто возникают аллергические реакции. Большое количество людей в наше время страдают грибковыми инфекциями (кандидозами) — введение в рацион грибов им точно будет не на пользу. Крайне не рекомендуются они беременным, кормящим женщинам и детям до 7 лет. Включать их в детский рацион лучше не раньше 10 — 12 лет.

По словам Айгули Фазлыевой, как и любой природный продукт, грибы имеют богатый минеральный и витаминный состав. Например, в них содержится большое количество витамина С: он оказывает благотворное влияние на иммунную систему, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, имеет антибактериальное действие, в частности, на стафилококки и кишечную палочку. Помогает хорошо усваиваться железу, что является очевидным плюсом при анемии. Много в грибах и витамина А, который улучшает качество кожи, волос, ногтей, ускоряет обменные процессы, повышает остроту зрения. Ретинол способствует синтезу половых гормонов и в целом хорошо воздействует на репродуктивную систему. Витамины группы В оказывают положительный эффект на нервную систему, повышается память, внимание, улучшается настроение и качество сна.

Еще в грибах много микроэлементов. Хром снижает тягу к сладкому, селен нормализует обменные процессы. А по содержанию кальция, цинка и фосфора лесные дары вполне способны конкурировать с рыбными продуктами. Особо стоит отметить содержание лецитина, имеющего свойство улучшать качество желчи и снижать количество «плохого» холестерина.

Диетический опенок, витаминный боровик

У каждого гриба своя фишка. Например, главная особенность лисичек — их антипаразитарное свойство, поскольку в них содержится особое вещество — хиноманноза. Оно вызывает гибель яиц и взрослых особей паразитов, живущих в организме. Поскольку хиноманноза «боится» высоких температур и разрушается уже при нагреве до 40 градусов, то для получения антипаразитарного действия больше подойдет порошок высушенных грибов.

Белые — чемпионы по содержанию селена, известного своими положительными свойствами при онкологии. Как и другие грибы, тяжело перевариваются, поэтому лучше всего употреблять боровики в сушеном виде. Содержащийся в них белок таким образом становится более легкоусвояемым. В белых грибах есть вещества, стимулирующие обновление клеток организма. Наряду с другими съедобными собратьями являются мощным антиоксидантом.

Отличительная особенность опят — присутствие клетчатки, что весьма актуально при запорах. Также в составе этих грибов — ценные аминокислоты, фосфор, кальций. Из-за низкой калорийности опята подойдут тем, кто придерживается диеты. Разрешены при подагре, в этом случае лучше их употреблять в тушеном или вареном виде, ограничив соленые и маринованные варианты. Содержат большое количество железа, меди, цинка и магния, что вкупе благотворно влияет на кроветворение. Имеют противовирусное действие, выводят ненужный холестерин, лишнюю жидкость. Но в то же время противопоказаны при заболеваниях ЖКТ, гипертонии и аллергии на грибы. Важный нюанс: опята важно правильно приготовить. В недоваренном виде они могут вызвать расстройство желудка, поэтому варить их необходимо 40 — 60 минут, первую воду после закипания лучше слить.

Маслята хорошо выводят из организма мочевую кислоту, при подагре — самое то. Благотворно сказывается их употребление на состоянии нервной системы, суставов. Содержат клетчатку, лецитин и даже используются для лечения туберкулеза и заболеваний легких из-за бактериостатического действия (подавление роста бактерий).

— И все-таки при всей пользе природных продуктов не стоит забывать, что все хорошо в меру, — резюмирует диетолог.