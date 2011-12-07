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В Татарстане вакцинацию от ковида прошли 52% от запланированного числа

По республике вакцинировались почти миллион человек.

В Татарстане прививки от коронавирусной инфекции получили 52% от запланированного числа, сообщила заместитель руководителя Ропотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Для создания коллективного иммунитета необходимо не менее 60% жителей республики, напомнила она.

Среди вакцинированных учителя средне-специальных учебных заведений — 77,5%, так же работники школ и детсадов — 58% и преподаватели высших учебных заведений — 54%.

Всего по республике первым компонентом вакцины привилось 938 398, вторым компонентом — 826 412 человек, рассказал замминистра здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Так же замминистра добавил, что в Казани получили вакцину еще 17 беременных женщин.

КВ
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