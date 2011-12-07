А вы готовы солить пищу меньше?

Если с 2016 года нам рекомендовалось съедать ее 11 г в сутки, то теперь медицинские чиновники предлагают перейти на 5 г. Наш корреспондент решил узнать: готовы ли простые казанцы сократить потребление соли?Елизавета Андреева, 30 лет:- Я точно не смогу солить меньше. Мои знакомые постоянно говорят, что я всегда пересаливаю пищу. Наверное, у меня сформировалась своя норма.Альбина Гилязова, 26 лет:- Никогда не задумывалась, сколько граммов соли употребляю в день. Помню, в детстве всегда пыталась положить в блюда столько соли, чтобы они на вкус были, как у мамы.Ксения Вотчинникова, 20 лет:- Я вообще отказалась не только от соли, но и от сахара. Поначалу было очень сложно. Но потом поняла, что многие продукты содержат в своем составе соль и сахар, зачем же класть их сверх нормы?Ильмира Гадельшина, 50 лет:- Возможно, это правильно, что решили уменьшить норму потребляемой соли. Но лично я уменьшать или отказываться от соли не собираюсь. Буду солить так, как привыкла. А вот для молодежи - полезно.Альфия Бурганова, 35 лет:- Даже не знала, что есть понятие ежедневного уровня потребления соли. В последнее время часто слышу, что люди отказываются и от соли, и от сахара. Но мне кажется, они делают это не для своего здоровья, а для того, чтобы быть в тренде.Прокомментировать инициативу Минздрава РФ «КВ» попросили завкафедрой госпитальной и поликлинической терапии КГМА, главного гастроэнтеролога РТ, профессора Рафика Сайфутдинова:- Я думаю, что в принципе это правильное решение. Человек может не солить пищу вообще, хотя посоленная пища, конечно, воспринимается приятнее. Дело в том, что натуральную соль, которая нужна организму, мы получаем с продуктами питания: с хлебом, мясными, рыбными, кондитерскими изделиями. Чтобы человек получал то количество соли, которое ему необходимо даже при тех ограничениях, что предлагает мировое сообщество, - 5 граммов, он должен употреблять в день значительное количество сырых овощей.