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Где перепроверить диагноз?

Где в Казани можно перепроверить диагноз, поставленный мне в поликлинике, с которым я не согласна? Валентина
Этот вопрос «КВ» направили в Минздрав РТ и получили следующий ответ:- Если пациент не согласен с диагнозом, то он имеет право обратиться к другому специалисту в другое лечебное учреждение в соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В статье 21, пункт 1 этого закона говорится о том, что при оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача - с учетом согласия этого доктора.
КВ
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