Когда сбивать температуру

На вопрос нашего читателя отвечает главврач одной из казанских клиник, терапевт Ленар Кашапов:- Повышенная температура при ОРВИ представляет собой защитную реакцию организма против многочисленных вирусов. Это признак того, что организм борется с инфекцией. Если температуру сбивать, то вирусная инфекция продержится дольше. А если не сбивать, то организм будет сопротивляться вирусу самостоятельно. Стоит помнить о том, что антитела к той или иной инфекции быстрее вырабатываются при высокой температуре, следовательно, человек быстрее выздоровеет.Но у каждого из нас все очень индивидуально. Если заболевший человек плохо себя чувствует, то температуру, бесспорно, нужно сбивать. Однако важно помнить о том, что сбивать ее следует только в том случае, если температура выше 38 градусов. Если же она сразу поднялась до 40 градусов, то тут безоговорочно нужно сбивать и вызывать бригаду скорой помощи.