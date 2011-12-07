Когда в республике разрешат не надевать защитную маску?

Такую сводку во вторник в ходе брифинга в ИА «Татар-информ» огласила глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Она объяснила, что эти показатели указывают на возможность снятия ограничительных мер первого этапа, когда могут работать парикмахерские, салоны красоты и магазины площадью меньше 400 кв. м. Что мы сейчас и наблюдаем. Чтобы достигнуть второго этапа «освобождения», нужно дождаться показателя распространения инфекции 0,8. Пока он в республике равен 0,9. И если в течение 1 - 2 недель заболеваемость будет снижаться или каждый день прирост начнет составлять не более 60 - 70 новых случаев, то новая ступень послабления не за горами. Специалисты хотят дождаться устойчивой тенденции снижения.

Еще один актуальный вопрос: как долго татарстанцам придется жить в масочно-перчаточном режиме? Как выяснилось, он останется на всех этапах снятия ограничений - как минимум 10 дней второго этапа и весь третий, когда коэффициент распространенности вируса достигнет 0,2. А это при регистрации не более 20 - 30 новых случаев ежедневно. Снять средства защиты, по самым обнадеживающим прогнозам, можно будет при ежедневном нулевом приросте.

По оценке Патяшиной, такое, по самым оптимистичным сценариям, возможно не раньше начала осени. Специалист надеется, что жаркая летняя погода поспособствует снижению заболеваемости как дополнение к уже соблюдаемым мерам. Поэтому призвала к тому, чтобы в своих офисах и на предприятиях люди пользовались средствами индивидуальной защиты, соблюдали дистанцию, «не кучковались, не тусовались», обрабатывали руки после посещения общественных мест и перед приемом пищи, а также поверхности, чаще проветривали помещения.

- Мне часто задают вопрос: когда все закончится, что будет в июне, июле? - решила она прокомментировать самые актуальные вопросы, которые получает ежедневно. - Если бы я могла знать! Это ведь зависит от каждого жителя, предприятия, от их дисциплинированности. Конечно, органы МВД и наше ведомство принимают меры, но главное состоит в осознанности каждого человека, что он причастен к великому делу - борьбе с коронавирусом, который никуда, к сожалению, от нас не уйдет, мы будем вынуждены с ним жить долго. Вы спрашиваете: готовимся ли мы ко второй волне? Нет. Нам бы первую победить. Очень надеемся, что за лето у большого числа людей выработается иммунитет на данную инфекцию, что позволит нам осенью не получить всплеск в целом заболеваний, вызванных традиционными для осени вирусами.

Для этого делается все необходимое. В частности, наращивается диагностика - сегодня в Татарстане ежедневно проводится 4,5 тысячи тестов на коронавирус. Задействовано 18 лабораторий. Общее количество проведенных исследований составило более 130 тысяч. Массового обследования населения на антитела к COVID-19 не планируется: рано - иммунитету требуется как минимум 48 дней, чтобы завершить процесс выработки антител к вирусу. Но если такие анализы и начнут проводить, то первыми их смогут пройти люди группы риска - медицинские работники и все, кому по работе необходимо контактировать с большим числом людей.