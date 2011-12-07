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В Татарстане зафиксировано еще 32 случая заболевания коронавирусом

Всего в Татарстане на 28 мая зарегистрировано 21 392 случая COVID-19.

В Татарстане зарегистрировано 32 новых случая COVID-19 за сутки, все из которых — контактные, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

17 человек госпитализировано, 15 будут лечиться дома.

География новых заражений выглядит так: Казань — 11 человек; Набережные Челны — 12; Аксубаевский район — 1; Альметьевский — 1; Высокогорский — 1; Лаишевский — 2; Лениногорский — 4 человека.

Всего в Татарстане на 28 мая зарегистрировано 21 392 случая COVID-19. 18 344 человека выздоровело, в том числе 41 за минувшие сутки.

Провакцинировано — 348 038 человек, получили вторую вакцину — 243 658 человек.

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