Желчнокаменная болезнь: кто в зоне риска

О причинах желчнокаменной болезни рассказывает врач-гастроэнтеролог «Казанской клиники» Наталья Саковец.

— Наталья Евгеньевна, что служит толчком к развитию болезни?

— Камни в желчном пузыре образуются из-за застоя желчи. Сначала повышается концентрация в ней холестерина из-за различных обменных нарушений, потом он выпадает в осадок и образует вместе с солями кальция песок или замазкообразную массу сладж. Если не ликвидировать песок, то камни сцепляются между собой, образуя конкременты.

— Какие основные причины желчнокаменной болезни?

— Это могут быть повторяющееся воспаление в желчном пузыре, наследственная склонность к образованию малотекучей густой желчи, в частности, при нарушении обмена пигмента (синдром Жильбера). Заболевание может появиться в результате уменьшения сократительной способности желчного пузыря и оттока желчи из-за низкой двигательной активности, снижения функции диафрагмы. У беременных женщин повышение гормона прогестерона снижает сократимость желчного пузыря и кишечника, что вызывает застой желчи и запоры. Причем с каждой последующей беременностью застой желчи прогрессирует. Также у женщины заболевание может быть спровоцировано ожирением, приемом комбинированных оральных контрацептивов.

Некоторые заболевания, сопровождающиеся повышенным образованием пигмента билирубина из-за усиленного распада красных клеток крови эритроцитов, также приводят к желчнокаменной болезни. Это гемолитические анемии, механическое разрушение искусственными клапанами сердца.

— Говорят, медикаментозное лечение тоже не лучшим образом отражается на печени.

— Да, некоторые препараты способствуют образованию густой желчи. На появление заболевания влияет и режим питания. Голодание или длительные интервалы между приемом пищи, низкий питьевой режим могут также стать причиной желчнокаменной болезни. Камни в желчном пузыре могут возникнуть из-за сахарного диабета или как последствие перенесенной операции, при которой удаляют часть кишечника. Злоупотребление алкоголем также провоцирует застой в пузыре.

— Всегда ли показана операция при камнях в желчном пузыре?

— Выявление камней далеко не всегда подразумевает обязательное оперативное вмешательство, в большинстве случаев показано лечение без операции. А вот бесконтрольное самолечение в домашних условиях чревато закупоркой желчных протоков и экстренным попаданием на операционный стол к дежурному хирургу. Поэтому лучше не употреблять сомнительные БАД и коктейли по совету соседей или целителей, а записаться на консультацию к гастроэнтерологу.

Очень важной составляющей в лечении и профилактике образования камней в желчном пузыре у людей группы риска остается питание, в частности, диета № 5. Пища готовится с помощью варки либо запекания, кушать при этом нужно часто — 5 — 6 раз в день. Диета при камнях в желчном пузыре должна содержать максимум овощей и растительных масел. Овощи за счет растительного белка стимулируют расщепление лишнего холестерина, а растительные масла улучшают перистальтику кишечника, способствуют сокращению пузыря и тем самым препятствуют накоплению в нем желчи.

Немаловажное значение для лечения и профилактики заболевания имеет питьевой и двигательный режим. Однако следует помнить, что при уже имеющихся камнях в желчном пузыре категорически противопоказаны прыжки и резкие повороты туловища. Поэтому перед планируемыми занятиями фитнесом, танцами также рекомендуется провести профилактическое ультразвуковое исследование желчного пузыря, чтобы исключить наличие в нем камней.