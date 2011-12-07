Частое чихание может оказаться основным симптомом COVID-19 у вакцинированных

Учёные назвали четыре самых распространенных симптома коронавирусной инфекции у граждан, получивших обе дозы вакцины Moderna, Pfizer или AstraZeneca.

Чихание, головная боль, насморк и боль в горле являются основными симптомами коронавирусной инфекции, которые встречаются у полностью вакцинированных людей. Пятым симптомом может выступать кашель. К таким выводам пришли британские учёные в ходе исследования новых данных крупнейшего приложения по отслеживанию и анализу симптомов вируса ZOE COVID Symptom Study. Об этом сообщает британское издание Express.

«Важно отметить, что вы всё ещё можете заразиться COVID-19 после второго укола вакцины. Однако те, кто уже привился, сообщили о меньшем количестве симптомов, что говорит о том, что их заболевание протекало менее серьезно и они быстрее выздоравливали», — напоминают ученые.

Особенно это касается, таких симптомов как отдышка, аносмия (потеря обоняния), и лихорадка, которые проявляются в более легкой степени или не проявляются вовсе у вакцинированных граждан.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Татарстане еще 39 человек заболели коронавирусом. Всего по Республике зарегистрировано 22 363 случая заболевания, а вакцинацию прошло 510 894 человек.