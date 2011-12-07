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Татьяна Москалькова: Сформировалось такое понятие, как «ковидные права»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова с рабочим визитом посетила Казань.

Где находится граница коллективной и индивидуальной воли вакцинации от коронавируса? Сегодня этот вопрос подняла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая с рабочей поездкой в Татарстан посетила Казанский (Приволжский) федеральный университет.

По её словам, очень важно иметь в виду, что коллективное право сейчас имеет преимущество перед индивидуальным, так как под угрозой стоит здоровье всего общества в целом. Но и индивидуальное право будет рассматриваться тщательно, в зависимости от ситуации в разных регионах, добавила она.

Сейчас Татьяна Москалькова находится с рабочим визитом в Казани.

КВ
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