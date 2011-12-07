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В Казани появится центр облучения медизделий

Ввести объект в эксплуатацию планируется к 2023 году.

К 2023 году в Казани заработает многофункциональный центр облучения для радиационной обработки медицинских изделий. Соответствующее соглашение на полях KazanSummit подписали глава АИР Татарстана Талия Минуллина и директор «Русатом Хэлскеа» Наталья Комарова. 

Новый объект представит из себя комплекс оборудования для обработки продуктов и материалов ионизирующим излучением, что повысит их безопасность и качество.

По планам, центр будет построен в медицинском промышленном парке «ФармМедПолис РТ» в Казани. Его месторасположение во многом было обусловлено большим количеством производителей медизделий, заинтересованных в услуге стерилизации. Также одним из фактором, повлиявшим на выбор места, стала близость к международному аэропорту и федеральной трассе.

Запуск центра позволит снизить логистические издержки и себестоимости медицинских изделий за счет организации полного цикла производства в Татарстане, убеждены в компании «Русатом Хэлскеа».

КВ
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