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В Казани появится новая туберкулезная больница

Диспансер появится вместо закрытой ранее туберкулезной больницы в Каменке Высокогорского района.

В Дербышках планируют открыть туберкулезный диспансер. Новый объект появится на замену туберкулезной больницы в Каменке, пишет ИА «Татар-информ».

По словам заместителя министра здравоохранения РТ Ильдара Фатихова, вопрос строительства нового здания в Дербышках прорабатывается с Министерством строительства.

«Направлено техническое задание проектировщикам и идет определение пятна застройки. В дальнейшем — принятие решения уже о строительстве», — заявил Фатихов.

Также он обратил внимание на то, что закрытие больницы в Высокогорском районе никак не скажется на оказании медицинских услуг. Персонал также не остался без работы — сотрудников перераспределили по другим стационарам противотуберкулезной службы.

КВ
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