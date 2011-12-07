В Татарстане зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, из которых 46 оказались контактными, и 1 случай – завозной.

Нуждались в госпитализации 24 человека, а отправились на домашнее лечение 23 человека.

География новых заболеваний выглядит так: Казань – 24 человека, Набережные Челны – 2, Аксубаевский район – 2, Актанышский – 1, Алексеевский – 2, Алькеевский – 2, Альметьевский – 1, Бавлинский – 1, Высокогорский – 1, Лаишевский – 2, Лениногорский – 1, Нурлатский – 3, Сармановский – 2, Чистопольский – 3 человека.

За весь период выздоровело 21 116 человек, в том числе за минувшие сутки – 36.

Всего провакцинировано 792 427 человек (прирост – 8 742), из них 564 879 получили вторую прививку.

В целом на 28 июля отмечено 23 771 случая COVID-19.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.