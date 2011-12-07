Врач: Антитела к COVID-19 ребенку могут передаваться через грудное молоко

Врач-маммолог челнинского филиала РКОД Айгуль Хазиева рассказала, что антитела к новой коронавирусной инфекции могут передаться ребенку от мамы через грудное молоко.

По словам Хазиевой, ею было изучено много проведенных исследований, которые уже показали определенные результаты.

«Хоть в нашей стране грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации, но они проводятся. Исследование на сайте „PubMed“ вышла очень интересная статья о том, что у мам, которые привились во время грудного вскармливания после родов, в крови у малышей также находят иммуноглобулин G, который все хотят увидеть в анализе, который отвечает за продолжительный иммунитет и защиту», — цитируют доктора ИА «Татар-информ».

Также у ребенка может появиться иммуноглобулин A, однако при завершении ГВ его действие заканчивается.