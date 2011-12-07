«Мне очень хочется жить»: в Татарстане открыли сбор средств для лечения девушки

В Татарстане открыли сбор средств для лечения Юлии Арташиной. У девушки, совсем недавно ставшей мамой, рак желудка четвертой стадии.

Юлия уже прошла все курсы химиотерапии, ее состояние оценивается как стабильное. Для полного выздоровления ей необходимо пройти дорогостоящий курс лечения в Германии.

На просьбу о помощи откликнулся благотворительный фонд из Югры. На сегодняшний день удалось собрать лишь небольшую часть необходимой суммы — три миллиона.

«Мы очень хотим, чтобы люди откликнулись на нашу беду. <…> Я очень прошу помощи. И мы очень хотим, чтобы у Богдана была мама», — призывает к помощи Ирина Бардышева, сестра Юлии.

О том, как помочь можно узнать на сайте ГТРК.