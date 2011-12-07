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«Мне очень хочется жить»: в Татарстане открыли сбор средств для лечения девушки

У жительницы республики рак желудка четвертой стадии.

В Татарстане открыли сбор средств для лечения Юлии Арташиной. У девушки, совсем недавно ставшей мамой, рак желудка четвертой стадии. 

Юлия уже прошла все курсы химиотерапии, ее состояние оценивается как стабильное. Для полного выздоровления ей необходимо пройти дорогостоящий курс лечения в Германии. 

На просьбу о помощи откликнулся благотворительный фонд из Югры. На сегодняшний день удалось собрать лишь небольшую часть необходимой суммы — три миллиона. 

«Мы очень хотим, чтобы люди откликнулись на нашу беду. <…> Я очень прошу помощи. И мы очень хотим, чтобы у Богдана была мама», — призывает к помощи Ирина Бардышева, сестра Юлии.

О том, как помочь можно узнать на сайте ГТРК.

КВ
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