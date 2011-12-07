Можно ли убедить мужчин посещать уролога и андролога?

Эту неутешительную статистику доктора привели на пресс-конференции, посвященной борьбе с онкологическими заболеваниями у мужчин. Помимо темы рака предстательной железы специалисты затронули еще такие важные проблемы, как бесплодие у мужчин, «омоложение» хронических заболеваний, рост половых инфекций в Республике Татарстан и другие.Международные медицинские организации считают: под угрозой… исчезновение самого человечества. Всему виной неуклонный рост мужского бесплодия, мужских болезней и нежелание мужчин посещать таких специалистов, как уролог и андролог. Не приучены наши мужчины ходить по врачам и сдавать анализы! Между тем такой простой и обязательный для каждого мужчины анализ крови на ПСА (маркер рака предстательной железы) помогает выявить этот вид онкологического заболевания на ранней стадии и спасти многие жизни. По словам заведующего отделением урологии Республиканского онкодиспансера Марата Насруллаева, рак предстательной железы - часто встречающееся заболевание у мужчин, с которым можно спокойно прожить до старости, если следить за анализом на ПСА и сдавать его 2 - 3 раза в год. При повышении цифр ПСА задача уролога - отправить пациента на консультацию к онкологу, чтобы при обнаружении рака предстательной железы на начальной стадии заняться своевременным лечением.«Мужчины - ювелирные существа, которые нуждаются в заботе и поддержке женщин, - напомнила врач уролог-андролог, сексолог Любовь Мумладзе. - Поэтому я предлагаю женам водить мужей к специалистам. Только не надо ходить самостоятельно по лабораториям и, «отгуглив» какую-то болезнь, начинать себя или мужа на нее проверять… Надеюсь, человечество все-таки продолжит размножаться и мы сохраним свои основные функции».Да, для решения проблемы бесплодия сейчас успешно применяют экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и ИКСИ (введение сперматозоида в цитоплазму), но стоит помнить: если ребенок родился с помощью ИКСИ, он может унаследовать бесплодие отца.Еще одна важная проблема, затронутая специалистами, - «омоложение» болезней, недавно считающихся старческими. У молодежи постоянно выявляются тромбозы - системные заболевания, которые приводят к нарушению кровообращения в органах малого таза и, как следствие, к потенции. Чтобы избежать этого, нужно вовремя обращаться к хирургам или урологам, посоветовали участники пресс-конференции. Своевременное обращение к врачу поможет предотвратить более значительные проблемы.Врачи отметили, что мужчинам после 50 лет очень важно проходить диспансеризацию, которую сейчас проводят поликлиники. При любой болезни самое главное - своевременное обращение, повторили специалисты.