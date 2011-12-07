В Татарстане запустили медицинский проект «Каждый заслуживает внимания!»

Минздрав Татарстана анонсировал запуск уникального для России медицинского проекта «Каждый заслуживает внимания! Һәркем игътибарга лаек!». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в социальных сетях. Врачи обойдут всех жителей республики, чтобы узнать об их самочувствии и оказать необходимую помощь.

«Все данные будут занесены в единый регистр, с помощью которого выявят людей, чье здоровье находится в „красной“ зоне, хотя сам человек может об этом и не подозревать. Всем жителям с тревожными признаками предложат пройти обследование и лечение, если потребуется. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана бесплатно — по полису ОМС», — написали в публикации представители республиканского здравоохранения.

Отмечается, что технологию проекта уже проверили в этом году. Благодаря нему в Спасском районе республики предотвратить инфаркты удалось у 22 человек, а 24-х — спасти от инсульта. Еще 420 татарстанцам сообщили, что их здоровье находится в «красной» зоне.

Запуском проекта занимались депутат Госсовета РТ Илья Вольфсон и РКБ при поддержке Минздрава РТ. Первый его этап пройдет на территории семи районов Татарстана.