В Татарстане 57 человек заболело коронавирусом за сутки

За сутки в Татарстане выявлено 57 новых заболевших коронавирусом. Госпитализация понадобилась 26 людям, еще 31 пациент направились на домашнее лечение.

Наибольшее число заболевших выявлено в Казани, там зарегистрировано 29 случаев, также 4 заразившихся приходится на Набережные Челны. В свою очередь по 5 заболевших выявлено в Лаишевском и Чистопольском районах, 2 в Новошешминском, 3 в Нурлатском.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано свыше 26 тыс. случаев заболевших ковидом.



