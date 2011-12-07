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В Татарстане 57 человек заболело коронавирусом за сутки

Из всех случаев 52 было занесено контактным путем.

За сутки в Татарстане выявлено 57 новых заболевших коронавирусом. Госпитализация понадобилась 26 людям, еще 31 пациент направились на домашнее лечение.

Наибольшее число заболевших выявлено в Казани, там зарегистрировано 29 случаев, также 4 заразившихся приходится на Набережные Челны. В свою очередь по 5 заболевших выявлено в Лаишевском и Чистопольском районах, 2 в Новошешминском, 3 в Нурлатском.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано свыше 26 тыс. случаев заболевших ковидом.


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