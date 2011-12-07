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В Татарстане привитых от COVID-19 в половину меньше плана

Всего планируют привить 2,4 млн человек

В Татарстане от короновирусной инфекции планируют привить 2,4 млн человек, на сегодняшний день привито чуть больше 1 млн. Об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева в прямом эфире в Инстаграм.

«Всегда существует план по прививкам. В Татарстане согласно ему должно быть привито 2 млн 437 тыс., сейчас привитых в республике меньше 1 млн 100 тыс.», — заявила Диана Абдулганиева. Согласно статистике, в прошлом месяце вакцинировались около 10 тысяч татарстанцев за сутки, сейчас эту процедуру проходят только около 4 тысяч человек за день.

Всего в республике на сегодняшний день вакцинировано 1,7 млн татарстанцев. 

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