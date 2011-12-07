Противовоспалительные препараты: лечение с осторожностью

К чему может привести бесконтрольный прием НПВП, мы спросили врача-гастроэнтеролога ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Наталью Саковец.

— Эти лекарственные средства помогают и при болях в суставах, и при головных болях, и при высокой температуре и зубной боли. А чем опасны нестероидные противовоспалительные препараты?

— Действительно, наряду с обезболивающими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами они обладают рядом побочных действий. И прежде всего это повреждение желудочно-кишечного тракта, вплоть до образования язв, и поражение печени.

Причем для поражения желудка в таких случаях есть даже специальный термин — НПВП-гастропатия. Он нужен для того, чтобы отличать это специфическое поражение слизистой оболочки желудка от классической язвенной болезни, вызванной инфекцией хеликобактер пилори.

— Означает ли это, что избежать повреждения слизистой можно, если принимать эти препараты во время еды или заменить на инъекции?

— Нет, это не поможет. Повреждающее действие НПВП основано не на разъедании слизистой при контакте с таблеткой. Дело в том, что основное действие противовоспалительных препаратов — снижение выработки веществ, входящих в состав защитной слизи желудка. Таким образом, снижается защитная функция слизи. В результате желудок подвергается усиленному действию повреждающих факторов, которые и могут привести к образованию язв. Это соляная кислота, желчь, бактерия хеликобактер пилори. А значит, нельзя говорить о том, что НПВП в свечах и инъекциях безопаснее таблеток.

— Допустим, человеку назначили НПВП. Во время лечения или после того, как пациент закончил принимать препараты, его начали беспокоить неприятные ощущения в области желудка. Как узнать, насколько серьезна патология, и что делать?

— Прежде всего надо обратиться к специалисту. Врач-гастроэнтеролог назначит исследования и подберет лечение. Для диагностики НПВП-гастропатий используется фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) — это «золотой стандарт».

Но важно знать, что порядка 40% больных с эрозивно-язвенными изменениями, принимающих длительно (более 6 недель) НПВП, не ощущают никакого дискомфорта. Нередко проблемы выявляются при профилактическом исследовании. Поэтому перед длительным приемом НПВП необходимо провести сбор анамнеза, чтобы исключить или оценить имеющиеся патологии ЖКТ. При необходимости назначается гастроскопия, диагностика и лечение хеликобактериоза.

Кроме того, пациентам в возрастной группе после 60 лет, регулярно принимающим НПВП, гастроскопия проводится в обязательном порядке. По ее результатам врачом могут быть назначены для постоянного приема препараты, понижающие кислотность.

— Вы упомянули еще и токсическое действие НПВП на печень. Можно ли его снизить?

— Один из опасных побочных эффектов жаропонижающих препаратов — токсическое воздействие на печень. И главное помнить: нельзя бесконтрольно принимать НПВП, особенно при имеющихся хронических заболеваниях печени. Самое страшное для печени — это совмещать прием таких препаратов с алкоголем. Эти лекарства, как и все фармакологические препараты, принимать нужно только по назначению врача, строго соблюдая правила приема.

Беседовала Ольга ПАНИНА