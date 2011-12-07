Напугает ли декабрь крепкими морозами?

Декабрь - первый месяц календарной зимы. В простонародье он имеет множество названий, самое распространенное из которых - студень, за подступающие холода. Говорят, что декабрь дает запевку всей зиме: «Декабрь-стужайло на всю зиму землю студит, он и замостит, и загвоздит, и саням ход даст».Погода в декабре, как правило, пасмурная, с частыми снегопадами, первыми сильными морозами. По народному календарю запомнились введенские морозы - 4 декабря, никольские - 19 декабря, спиридоновские - с 25 декабря, совпадающие с днем солнцеворота. Земля в этом месяце получает наименьшее количество тепла от солнца, за что его прозвали полночь года. В день зимнего солнцестояния 22 декабря в Казани продолжительность светлого времени суток всего 6 часов 58 минут.К началу декабря, как правило, устанавливается уже устойчивый снежный покров. Нынче после обильных снегопадов третьей декады ноября все поля, парки и улицы уже засыпаны обильным снегом. На дорогах местами образовались снежные заносы. Причем зима наступила устойчивая, высота снежного покрова превысила норму для последних дней ноября.Характер первого месяца зимы непредсказуем и может удивить как сильнейшими морозами, так и возвратом продолжительных волн тепла с непролазной слякотью до самых новогодних праздников. Так, по данным наблюдений метеостанций Казани, абсолютный минимум декабря - рекордно низкая температура воздуха - отмечался в последние дни декабря 1978 года, когда столбик термометра опускался до 44 - 45 гр. мороза. А самая высокая декабрьская температура - 6 гр. тепла - была зафиксирована в Казани 20 декабря 1982 года. Из-за повышенного температурного режима в ноябре и декабре снежный покров в тот год образовался и остался лежать только после 29 декабря.Преподнесет ли нам сюрпризы последний месяц уходящего 2018 года декабрь? Ведь от того, какая за окном будет погода, зависит многое: наше самочувствие, настроение, комфорт, планы на предстоящие новогодние праздники. Пока по предварительному прогнозу Гидрометцентра России ожидаемая средняя температура декабря и предполагаемое количество осадков прогнозируются в пределах климатической нормы. В первые декабрьские дни ожидается влияние солнечного сибирского антициклона, а значит, осадков в этот период не ожидается. Пробьется волна холода с северо-востока, по ночам подморозит до 13 - 18 градусов, в отдельные ночи до 20 - 22, днем ожидается 7 - 12 градусов мороза. После 5 декабря под влиянием атлантических циклонов будет облачно, пройдут снегопады, местами не исключены метели с ухудшением видимости. Морозы немного смягчатся, ночью 11 - 16, днем 4 - 9 градусов ниже нуля. Такой ровный температурный фон со средними температурами около 9 градусов мороза сохранится до конца второй декады. Временами будет идти небольшой снег, лишь в середине декабря осадков не прогнозируется. В третьей декаде - умеренно морозная погода, заметных колебаний температуры не ожидается: ночью 12 - 17, днем 5 - 10 градусов мороза. Будет преобладать пасмурная погода, временами с небольшим снегом, лишь в отдельные дни третьей декады пройдут умеренные снегопады с метелями и штормовым ветром.Декабрь щедр на народные приметы. На протяжении столетий их было собрано множество, по ним предсказывали погоду даже на лето. Считали, что сухой декабрь сулит весну и лето без дождей и рассчитывать на хороший урожай не стоит. При составлении прогнозов обращали внимание на отдельные декабрьские дни, особенно на первые. 1 декабря - день Платона и Романа, если он теплый, то вся зима будет теплой; если в течение дня погода переменится, то и зима будет переменчивой. По Введению (4 декабря) судили, когда ляжет снежный покров: «Если снег выпадает до Введения, то растает, если после - ляжет зима».Нынче к приходу декабря, после снегопадов в третьей декаде ноября, установился вполне зимний пейзаж. Невозможно передать словами красоту природы в декабре, когда деревья покрываются пушистым снегом и прогулка по лесу похожа на зимнюю сказку. Уже вовсю любители активного отдыха прокладывают лыжню, а детвора осваивает снежные горки.