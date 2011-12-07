Ревматоидный артрит: не пропустить начало

Об этом заболевании рассказывает врач-ревматолог Гульназ Фаритовна Мингалеева.- Ревматоидный артрит - хроническое воспалительное заболевание, которое может диагностироваться и у 20-летних, и у людей 60 лет.- Дебют болезни зависит от возраста, пола? - Пик заболеваемости приходится на возраст от 35 до 45 лет. Заболеваемость увеличивается с возрастом и у мужчин, и у женщин. Ревматоидный артрит (РА) - совсем не редкость у пожилых и престарелых. Женщин это заболевание поражает в 2 - 3 раза чаще, чем мужчин. - Насколько серьезно это заболевание?- По статистике, во всем мире ревматоидным артритом страдают 58 миллионов человек. Болезнь представляет серьезную проблему из-за связанных с ней болей, уродства суставов и потери трудоспособности. У большинства людей, страдающих РА, в течение 4 лет с начала болезни функциональный статус в той или иной степени ухудшается. Через 10 лет 50% больных не способны продолжать работу. В большинстве экстремальных случаев болезнь может привести к полному разрушению суставов и преждевременной смерти. - Каковы причины и механизмы, лежащие в основе этого хронического воспалительного процесса? - Причина заболевания до сих пор не известна. РA - это так называемое аутоиммунное заболевание, при котором в организме нарушаются защитные механизмы. Если обычно иммунная система узнает и уничтожает попавшие в организм чужеродные организмы, например вирусы, то при аутоиммунных заболеваниях иммунная система организма начинает атаковать клетки своего же организма. - Какие факторы можно назвать провоцирующими?- Предрасположенность к заболеванию ревматоидным артритом носит семейный характер. Чаще заболевают представительницы женской линии, но это не правило. Есть ситуации, провоцирующие возникновение РА: осложнение вирусных и бактериальных инфекций - ОРЗ, гриппа, стрептококковой инфекции, ангин. Аллергия, травмы суставов, перегревание на солнце, стрессы, переохлаждение, наследственность могут привести к этому заболеванию. - Как проявляется ревматоидный артрит?- Вначале человек может почувствовать скованность, боль и слабость в симметричных суставах кистей и стоп. Бывает, заболевший чувствует себя участником бесконечной войны с простудой. У него возникает ощущение болезненности мышц. Область пораженных подвижных сочленений конечностей становится болезненной, горячей на ощупь, опухает. Боль может распространяться, захватывая пальцы, запястья, челюсть, лодыжки и ступни. Сгибание руки болезненно, сжимание пальцев в кулак затруднено или даже невозможно, руки слабые. Утром больно вставать на ногу в области большого пальца, обувь становится мала. Быстро развивается усталость как при физической, так и при умственной работе. - То есть ревматоидный артрит можно заподозрить при боли в суставах?- Заболевание может начаться постепенно или внезапно с воспаления в суставах рук и ног, других суставах. Это проявляется утренней болью, скованностью и отеками суставов. Во второй половине дня жалобы обычно уменьшаются. В 20% случаев заболевание не протекает классически, суставы заболевают несимметрично и по одному, а не несколько сразу. Очень часто пациенты жалуются, что чувствуют себя как минимум вдвое старше своих лет.При появлении таких первых симптомов нужно обратиться к врачу-ревматологу, ведь своевременно поставленный диагноз и начатая терапия не только улучшают самочувствие пациента, но и продлевает ему жизнь.