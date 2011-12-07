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Татьяна Голикова поправила Владимира Путина на прямой линии, уточнив процент заболевших после вакцинации

Президент, отвечая на вопрос о прививке привёл данные, что после вакцинации ковидом заражаются 10% человек.

Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации составляет лишь 2,5%. Об этом во время прямой трансляции сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, поправив Владимира Путина. Сообщение Голиковой зачитали ведущие прямого эфира.

«Спасибо Татьяне Алексеевне в данном случае, потому что она занимается этим ежедневно и профессионально. Она была министром здравоохранения страны, она знает, о чём говорит», — отреагировал Путин.

Ранее Президент, отвечая на вопрос о прививке привёл данные, что после вакцинации ковидом в среднем 10% человек.

КВ
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