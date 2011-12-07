Как отличить COVID-19 от простуды?

На волнующий многих татарстанцев вопрос, как не спутать COVID-19 с ОРВИ и гриппом, «КВ» ответил главный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов:

- В летний период грипп довольное редкое явление - эта инфекция больше характерна для холодного времени года. Ее отличает быстрое, в течение нескольких часов, начало: поднимается температура, присутствуют боль в глазных яблоках, головные боли, ломота в теле, - пояснил специалист. - Учитывая, что сейчас в структуре острых респираторных инфекций преобладает COVID-19, при появлении привычных, казалось бы, симптомов должна быть определенного рода настороженность. При коронавирусной инфекции возможно повышение температуры тела (в большинстве случаев незначительное), кашель, насморк, из специфических проявлений могут присутствовать потеря обоняния, вкуса, сыпь на теле. Чем выше температура, тем сильнее интоксикация организма. На практике доминируют легкие и среднетяжелые, в меньшей степени встречаются тяжелые формы инфекции.

По словам Халита Хаертынова, самому человеку без врачебной консультации достоверно отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ практически невозможно. Для этого есть лабораторные и инструментальные методы исследования: ПЦР, компьютерная томография (КТ), которые позволяют выявить характерные для данного заболевания изменения.

Стоит отметить, что такой критерий для постановки диагноза «COVID-19», как повышение температуры тела, является крайне ненадежным. Поэтому диагноз ставится на основании совокупности признаков. Первое - клиническая картина, по которой предполагается развитие именно COVID-19. Второй базовый момент - эпидемиологический анамнез: если кто-то дома или на работе заболевшего уже пострадал от коронавирусной инфекции, то с высокой долей вероятности она есть и у пациента. Третье, на чем базируется диагноз, - лабораторно-инструментальная диагностика: метод ПЦР, который позволяет точно сказать, какой вирус выделяется у человека. И конечно, компьютерная томография (КТ). Ведь, по официальным данным, в 30 процентах случаев анализы методом ПЦР при коронавирусной инфекции показывают отрицательный результат, и в этой ситуации значение компьютерной томограммы трудно переоценить.

- В конечном счете мы имеем две категории пациентов: первая - с подтвержденной коронавирусной инфекцией с выделением вируса, вторая - без ее подтверждения. В обоих случаях ставится диагноз «COVID-19», только в одном случае выделение вируса подтверждено лабораторно, а в другом - нет, но при этом имеются его клинические проявления, эпидемиологический анамнез и изменения в легких на компьютерной томограмме, - резюмировал специалист.