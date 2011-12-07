Переболевшие от COVID-19 граждане могут страдать снижением уровня интеллекта. Результаты исследования Лондонских ученых поддержал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Те наши жители, которые до сих пор не вакцинированы, побаиваются эфемерных осложнений от вакцины, которые еще не подтверждены, а осложнения от коронавируса зафиксированы и задокументированы, и для многих они фатальны», — отметил он.

Жаворонков добавил, что некоторые люди не понимают, что возможные последствия от самой прививки куда более легко переносимы, чем само заболевание COVID-19.

Чаще всего осложнения от коронавируса приходятся на сердце и сосуды, подчеркнул Жаворонков.