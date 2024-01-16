И ходьба может стать хорошей тренировкой

Чтобы сжечь около 100 калорий, понадобится всего 15 - 20 минут занятий ходьбой в среднем темпе, считают специалисты. Газета «Казанские ведомости» уже писала о пользе ходьбы, но тема оказалась неисчерпаемой.

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Газета «Казанские ведомости»
16 января 2024  10:50
Автор:
Виктория Осинина

Как рассказали в пресс-службе ГАУЗ ГКБ №7 им. М.Н.Садыкова, несмотря на то что ходьба кажется однообразным видом физической нагрузки, она может сделать тренировки увлекательными.

Вот что думает о пользе разных видов ходьбы для организма главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев:

- Эффективность занятий напрямую зависит от темпа движения, наличия отягощений и других факторов. Скандинавская ходьба, к примеру, в одинаковой степени рекомендована как молодым, так и пожилым людям. Во время такой ходьбы можно преодолеть большие расстояния. Кроме того, скандинавская ходьба помогает включить в работу до 90% мышц.

Поднимаясь и спускаясь по лестнице, можно увеличить нагрузку на ноги и повысить сжигание калорий. 

К такому типу нагрузки необходимо переходить постепенно. Если на ровном участке дороги при движении в быстром темпе вы не испытываете одышки, можно усложнять задачу, отметил Борис Поляев.

Интервальная ходьба повышает эффективность занятий более чем на 15%. Интервалы подразумевают смену быстрого темпа ходьбы на медленный. Величину отрезков можно подбирать индивидуально - например, двигаться со скоростью 6 - 9 км/ч в течение минуты, а затем сбавить скорость до 3 - 5 км/ч на пару минут.

Быстрая ходьба на месте поможет разнообразить тренировки. Ходить необходимо с высоким подъемом колена, активно задействуя руки. 

Больше всего потратить калорий помогает ходьба с отягощениями - можно расходовать около 500 - 700 калорий в час. Достаточно подобрать утяжелители для ног или рук либо заменить их на рюкзак с грузом. 

«Но нельзя забывать, что скорость жиросжигания зависит от возраста и физической формы человека», - подчеркнул Борис Поляев.

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