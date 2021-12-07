«Если кто-то почувствовал атмосферу, это круто»: ВИА «Волга-Волга» отметил 25-летие квартирником

На творческой площадке «Маяковский» группа «Волга-Волга» отметила свой 25 день рождение. Группа погрузила гостей в атмосферу советских квартирников. По больше степени причиной организации именно квартирника, конечно была не ностальгия, а пандемия. Антиковидные ограничения, впрочем, юбилей не отменили.

Корреспонденты «КВ» побывали на квартирнике, услышали новые песни группы, а также узнали, с кем у них будет фит в будущем.

«Угостили килькой и сырком „Дружба“»

Перед мероприятием в честь юбилея группы «Волга-Волга» из пресс-релиза мы узнали, что концерт будет в стиле советского квартирника. Будучи людьми, родившимися в начале 21 века, мы мало представляли, что такое квартирники.

Когда же мы пришли на творческую площадку «Маяковский» нас встретили бармены, которые предложили нам авторский кофе. Думаю, в советские времена на таких мероприятиях предлагали более крепкие напитки. Но на барной стойке мы заметили и пиво в трехлитровых банках, точно такие же как в старых фильмах. Также гостям предлагали кильку в томате, сырок «Дружба» и сало.

Открыли квартирник девушки, исполнившие песни из старых фильмов. Это придало дополнительного антуража концерту.

А после группа вышла на сцену, музыканты поблагодарили гостей за уделенное время и поздравления. Солист «ВИА» Антон Салакаев рассказал о предстоящих фитах и новых песнях. Однако художественный руководитель отметил, что сегодня все поздравляли группу с 25-летием, но юбилей у них только через год.

В честь круглой даты «Волга-Волга» решили выпускать каждые три месяца 3-4 песни. Главными фишками этих мини-синглов станут фиты с разными артистами.

«Некоторые песни в процессе написания, некоторые в процессе аранжировки, а некоторые еще дописаны, мы даже не знаем, что за песни это будут, но есть четкое понимание того, что это будет» — поделился создатель и художественный руководитель ВИА Волга-Волга Антон Салакаев.

В планах ансамбля записать фит с певцом Евгением Маргулисом. Песня уже написана и называется «Журавлики». Присутствующие смогли услышать ее на закрытом вечере. Также Салкаев рассказал, что в композиции будет солировать кларнет и, пользуясь случаем, представил нового участника группы кларнетиста Юрия Ожегина. Помимо дуэта с Маргулисом, «Волга-Волга» запишет фит с татарским эстрадным исполнителем Салаватом, рассказал Салакаев.

В перерывах между песнями музыканты отвечали на вопросы журналистов и просто гостей.

Так, один из присутствующих поинтересовался о взаимодействии группы с передачей «КВН», но солист объяснил, что это дружба, а не взаимодействие.

«Назвать это взаимодействием язык не поворачивается, это дружба. Мы в 11-й раз приглашены в Сочи для выступления перед игроками», — ответил Салакаев.

Исполняя одну из песен на гитаре, солист возмутился качеством инструмента, назвав ее хламом. Это не испортило концерт, но видимо организаторы упустили такой момент.

«Почувствовала вайб 90-х»

Любители песен группы «Волга-Волга» назвали квартирник крутым мероприятием, передающим атмосферу советских времен. По словам одного из гостей Антона Ершова, у «Волги-Волги» всегда все круто, ведь это люди, которые делают настоящий праздник, поэтому их так любят в Казани и в Татарстане.

«Минусов не наблюдаю никогда», — отметил Ершов.

Были среди гостей и представители того поколения, что не жили в период квартирников и не знают о том, как это должно происходить. Одна из организаторов мероприятия — 19-летняя девушка назвала квартирник хорошим местом для того, чтобы ощутить те эмоции, которые испытывали наши родители.

«Я почувствовала „вайб“ 90-х годов», — призналась она.

В 2021 году распространился тренд романтизировать 90-е. Вероятно, для молодежи этот период особенно интересен, поэтому такое мероприятие послужило поводом в полной мере погрузиться в ту самую эстетику квартирных посиделок.

«Не было задачи погрузить в атмосферу советского квартирника. Вся советская программа выстраивалась спонтанно. Если кто-то на себе это ощутил, то это круто. Значит это вот такой «станиславский ход», – отметил Антон Салакаев.

«Мне смешно слушать истории, что ковид как-то повлиял на людей»

Мы поинтересовались у Антона, как эти два года группа развивалась в обстановке пандемии и повлияла ли она на их творчество.

«Слушайте, мне на самом деле смешно слушать истории про то, что пандемия на кого-то, как-то повлияла. В конце концов ни у кого ничего не поменялось», — ответил Салакаев.

Возможно, музыканты не испытали давления из-за ковидной обстановки, хотя многие группы признавали, что за время ковида переосмыслили себя и это отразилось на их творчестве.

«Если ты из себя выжимаешь историю с пандемией, то, конечно, будет ощущение, что ты сидишь в деревне и никуда не выходишь. Что поменялось? Мы эти песни пели и пять лет назад», — отметил он.

По словам артиста, общество уже и так погрузилось в нехорошую атмосферу. Поэтому узыкантам надо держаться и просто делать то, что они делают уже 25-й год, – музыку и песни для своих слушателей.