Игры БРИКС назвали победы российских спортсменов за первый день соревнований

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Спорт
14 июня 2024  08:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Первый день Игр БРИКС в Казани начался триумфально для российской команды. Спортсмены из России уже завоевали несколько золотых медалей в разных дисциплинах.

Синхронистка Светлана Колесниченко одержала победу в соло в технической программе, набрав 313,69 балла.

Александр Мальцев также стал чемпионом в мужском соло, техническая программа – 267.3216 балла. Он опередил спортсмена из Таиланда Кэнтина Адисайсирибутра (209,9967).

Гимнаст Даниел Маринов стал лучшим в личном многоборье, набрав 84,700 балла и опередив олимпийского чемпиона Артура Далалояна (79,950 балла). В женском многоборье победу одержала Лейла Васильева.

Гимнастка из России по итогам четырех дисциплин заработала 56,450 балла и стала лучшей.

Штангист Зульфат Гараев установил рекорд России в рывке, подняв 156 кг. По сумме попыток он показал результат 336 кг и завоевал золото.

Дуэт Колесниченко – Дорошко стал лучшим в технической программе синхронного плавания, набрав 304,0783 балла.

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