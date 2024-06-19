Игры БРИКС в Казани: финалы по шахматам, теннису и гребле в седьмой день

Сегодня,19 июня, в Казани проходят финалы по нескольким видам спорта в рамках Игр БРИКС.

С 10:00 до 14:15 в ИТ-парке состоятся финалы по шахматам как среди мужчин, так и среди женщин.

С 10:00 до 15:00 в Академии тенниса будут проходить финальные матчи по теннису среди мужчин и женщин.

Также в среду в Казани можно будет посмотреть предварительные заезды по гребле на байдарках и каноэ в Центре по гребным видам спорта. Соревнования пройдут с 10:00 до 11:58, а с 12:20 до 13:44 состоятся полуфинальные заезды. Финал по гребле начнется в 17:00 и продлится до 18:45. Финальные заплывы по плаванию состоятся вечером, с 18:00 до 19:29, во Дворце водных видов спорта.

Кроме того, в МКСК Казань пройдут соревнования по конному спорту, а во Дворце единоборств Ак Барс – предварительные поединки и полуфиналы по греко-римской борьбе и вольной борьбе. Финал по вольной борьбе состоится вечером, с 18:00 до 20:00.

Поединки по фехтованию на саблях и рапирах пройдут в Центре волейбола с 11:00 до 15:15. Полуфиналы и финал состоятся с 17:30 до 21:15.

Предварительные поединки по боксу будут проходить в Центре бокса и настольного тенниса с 14:00 до 18:00.