Игры БРИКС в Казани: прыжки в воду, баскетбольное двоеборье и борьба мирового уровня

В понедельник, 17 июня, Казань приглашает на Игры БРИКС – зрелищное спортивное событие, которое собирает атлетов более, чем из 90 стран мира.

Дворец водных видов спорта станет аренной решающих соревнований по прыжкам в воду. В 11:00 начнуться захватывающие состязания мужчин с 10-метровой вышки. Зрителей приглашают на выступление чемпиона Европы Никиты Шлейхера и призера Олимпийских игр Александра Бондаря.

Также в этот день можно будет увидеть:

Соревнования женщин-прыгуний с трехметрового трамплина, где будут бороться за победу чемпионка Европы Ульяна Клюева и Надежда Трифонова.

Выступления спортсменов из Бразилии, Венесуэлы, Узбекистана и других стран.

В «Баскет-холле» на домашней арене казанского УНИКСа пройдут захватывающие матчи по баскетбольному двоеборью.

С 11:30 начинаются соревнования по баскетболу 3 на 3, где спортсмены сначала играют на приставке в симулятор, а затем выходят на реальную площадку.

Дворец единоборств «Ак Барс» приглашает в 11:00 любителей борьбы. Дадут старт предварительным поединкам и полуфиналам в 10 весовых категориях у мужчин. В турнире участвуют Чемпион мира и Европы Абасгаджи Магомедов, Чемпион Европы Курбан Шираев и Призер чемпионата Европы Али Рахимзаде (Азербайджан), а также другие известные спортсмены.

На всех аренах работают аниматоры, а в «Баскет-холле» и Дворце единоборств можно приобрести фирменную атрибутику Игр БРИКС, включая талисмана соревнований – мягкую игрушку леопарда Бриксика.

В понедельник зрителей ждут захватывающие соревнования и яркие впечатления. Купить билеты на Игры БРИКС можно по доступным ценам. Казанцев и гостей города приглашают с детьми, с друзьями, с семьей.