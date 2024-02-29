«Игры будущего»: что посмотреть и посетить сегодня

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Город
29 февраля 2024  10:01
Автор:
Эндже Гарафиева
Автор фото: Фарит Муратов

11-ый соревновательный день международного турнира по фиджитал «Игры будущего» проходит в Татарстане. 

Сегодня на казанских площадках станут известны еще 4 чемпиона соревнований. Всего игры пройдут по 8 дисциплинам. Прямо сейчас проходит финал спортивного программирования в IT-парке. 

В 11:00 в Академии тенниса состоится зрелищный Standoff 2 + Лазертаг.

В 12:00 в Экстрим-парке «Урам» – фиджитал-BMX. Можно будет посмотреть на выступление казанского райдера Ирека Ризаева. В «Казань Экспо» пройдет фиджитал-скейтбординг.

В 14:00 на аналогичной площадке в четвертьфинальных битвах сойдутся участники турнира в MOBA. MLBB, а в ИТ-Парке продолжатся соревнования по Speedrun.

На «Трудовых резервах» и «Казань Экспо» в 18:00 пройдут полуфиналы и финалы в гонке дронов, а в 19:00 начнутся медальные разборки в баскетболе. 

Открыт для посещения и «Город Игр будущего» в «Казань Экспо». Вход бесплатный. 

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